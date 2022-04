Attualita 238

Gela, i gestori di servizi pubblici iniziano ad asfaltare le strade: ripristinata via Matteotti

Caltaqua ha proceduto a ripristinare l'asfalto dove ha effettuato dei lavori un anno fa

Redazione

Continua l’opera di riqualificazione delle arterie urbane ad opera del settore Lavori Pubblici, che ha riportato i gestori dei servizi di pubblica utilità nei tratti nei quali, negli ultimi anni, avevano effettuato dei lavori e non avevano proceduto con gli interventi di ripristino definitivo (o li avevano portati a termine con materiali scadenti e/o non conformi). I risultati dei primi 3 mesi di lavoro dell’assessore Romina Morselli sono evidenti e sono il segnale di una forte di attenzione, ma l’obiettivo per il futuro è quello di programmare meglio e di evitare gli errori del passato, rispettando il territorio.

“Ieri è stato ultimato l’intervento di riqualificazione urbana del tratto iniziale di via Matteotti da parte di Caltaqua, - spiega Morselli - e sono stati riparati i danni arrecati con l’intervento dello scorso anno. Voglio informare la città, però, del fatto che la strada rimarrà chiusa al transito per 10 giorni, per consentire l’assestamento della pavimentazione e dei materiali. Con i gestori stiamo applicando alla lettera il regolamento, in attesa di portarne in aula uno nuovo e ancora più stringente. La nostra intenzione è quella di invertire la rotta, e di non vedere più manto stradale fatto male o a strisce”. Non solo via Matteotti, comunque. Tutta l’area circostante la piazzetta Padre Pio, via Bresmes, corso Vittorio Emanuele e via Aretusa sono al centro di un’importante attività di riqualificazione e i gestori stanno procedendo a scarificare e ad asfaltare. Anche in diverse strade del quartiere Macchitella si sta preparando il necessario per la sistemazione del manto stradale, e a seguire ci si sposterà sul lungomare, nel tratto interessato dai lavori di pubblica utilità da parte del gestore Enel.



