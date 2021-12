Salute 142

Gela, i familiari dei pazienti autistici: "Finalmente si comincia il trasloco nei locali di via Ascoli"

Dopo la lettera inviata all'Asp la presa d'atto dell'associazione Gelautismo del primo passo verso un nuovo centro diurno

Redazione

21 Dicembre 2021 16:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-i-familiari-dei-pazienti-autistici-finalmente-si-comincia-il-trasloco-nei-locali-di-via-ascoli Copia Link Condividi Notizia

Il miracolo di Babbo Natale? Notizia di oggi è l improvviso quanto inaspettato trasferimento del centro Autismo di Gela nei locali di via Ascoli,consegnati più di due anni fa dal Comune all Asp. La notizia sorprende positivamente tutti e rinforza in noi la consapevolezza che le istituzioni di questo territorio quando lavorano in sinergia sono efficientissime. VOLERE È POTERE! Gelautismo nel suo ultimo comunicato ha chiesto pubblicamente impegno e dedizione ,oggi l'Asp risponde con i fatti (finalmente!). Oggi si inizia il trasloco degli arredi nella nuova sede,si inizia.... Chiediamo questo: nuovi inizi, piccoli passi in avanti che portino al miglioramento dei servizi a supporto dell autismo in questa città. Nella nuova sede traslocheranno i nostri figli e con loro le nostre datate aspirazioni di assistere finalmente alla realizzazione di un centro efficiente che abbia tutte le figure professionali previste per legge e che possa abbracciare le crescenti esigenze del territorio.

Un centro in cui ci sia supporto dalla tenera età a quella più adulta,"un' isola felice" nella quale trovare professionalità ed umanità. "COMINCIATE COL FARE CIÒ CHE È NECESSARIO,POI CIÒ CHE È POSSIBILE. E ALL 'IMPROVVISO VI SORPRENDERETE A FARE L' IMPOSSIBILE " (S.Francesco). Ecco come si fanno i miracoli! BUON NATALE DI SPERANZA A TUTTI🙏



Il miracolo di Babbo Natale? Notizia di oggi è l improvviso quanto inaspettato trasferimento del centro Autismo di Gela nei locali di via Ascoli,consegnati più di due anni fa dal Comune all Asp. La notizia sorprende positivamente tutti e rinforza in noi la consapevolezza che le istituzioni di questo territorio quando lavorano in sinergia sono efficientissime. VOLERE È POTERE! Gelautismo nel suo ultimo comunicato ha chiesto pubblicamente impegno e dedizione ,oggi l'Asp risponde con i fatti (finalmente!). Oggi si inizia il trasloco degli arredi nella nuova sede,si inizia.... Chiediamo questo: nuovi inizi, piccoli passi in avanti che portino al miglioramento dei servizi a supporto dell autismo in questa città. Nella nuova sede traslocheranno i nostri figli e con loro le nostre datate aspirazioni di assistere finalmente alla realizzazione di un centro efficiente che abbia tutte le figure professionali previste per legge e che possa abbracciare le crescenti esigenze del territorio. Un centro in cui ci sia supporto dalla tenera età a quella più adulta,"un' isola felice" nella quale trovare professionalità ed umanità. "COMINCIATE COL FARE CIÒ CHE È NECESSARIO,POI CIÒ CHE È POSSIBILE. E ALL 'IMPROVVISO VI SORPRENDERETE A FARE L' IMPOSSIBILE " (S.Francesco). Ecco come si fanno i miracoli! BUON NATALE DI SPERANZA A TUTTI?

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare