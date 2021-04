Sport 212

Gela, Gymnastics Club: Luigi Di Tavi nominato referente regionale del Team Gym

Il team di Valter Miccichè, con questa nuova nomina arricchisce le qualifiche presenti in associazione

Redazione

13 Aprile 2021 12:29

Luigi Di Tavi è stato nominato referente regionale per la disciplina del Team Gym. Il Tecnico che fa parte del Team gelese della Gymnastics Club di Valter Miccichè, con questa nuova nomina arricchisce le qualifiche presenti in associazione. “Ringrazio – ha detto Di Tavi - la Direttrice Tecnica Regionale Jlenia Cosenza per aver fatto il mio nome presso il Comitato Regionale Sicilia, ringrazio il presidente Aurelio Bonfiglio e tutto il Consiglio Regionale per la fiducia che hanno nei mie confronti, da subito mi sono messo a lavorare per promuovere il Team Gym nella nostra regione, a breve le prime gare regionali, covid permettendo.

Il Team Gym è la più giovane disciplina della ginnastica dell’UEG ed è un entusiasmante modo di presentare la ginnastica. E’ nata in Scandinavia ed è diventata popolare nel mondo. I ginnasti di alto livello eseguono elettrizzanti performance ritmiche ed acrobatiche a squadre da otto a dieci ginnasti le quali rappresentano il loro paese per competere nei Campionati Europei. Il Teamgym è una competizione per squadre, che devono presentare delle performance su tre attrezzi: floor, tumbling e mini-trampolino. Tutti e tre gli attrezzi offrono grande intrattenimento e uno spettacolo sia per i partecipanti che per gli spettatori. Ci sono squadre maschili, squadre femminili e miste”.



Luigi Di Tavi è stato nominato referente regionale per la disciplina del Team Gym. Il Tecnico che fa parte del Team gelese della Gymnastics Club di Valter Miccichè, con questa nuova nomina arricchisce le qualifiche presenti in associazione. "Ringrazio - ha detto Di Tavi - la Direttrice Tecnica Regionale Jlenia Cosenza per aver fatto il mio nome presso il Comitato Regionale Sicilia, ringrazio il presidente Aurelio Bonfiglio e tutto il Consiglio Regionale per la fiducia che hanno nei mie confronti, da subito mi sono messo a lavorare per promuovere il Team Gym nella nostra regione, a breve le prime gare regionali, covid permettendo. Il Team Gym è la più giovane disciplina della ginnastica dell'UEG ed è un entusiasmante modo di presentare la ginnastica. E' nata in Scandinavia ed è diventata popolare nel mondo. I ginnasti di alto livello eseguono elettrizzanti performance ritmiche ed acrobatiche a squadre da otto a dieci ginnasti le quali rappresentano il loro paese per competere nei Campionati Europei. Il Teamgym è una competizione per squadre, che devono presentare delle performance su tre attrezzi: floor, tumbling e mini-trampolino. Tutti e tre gli attrezzi offrono grande intrattenimento e uno spettacolo sia per i partecipanti che per gli spettatori. Ci sono squadre maschili, squadre femminili e miste".

Ti potrebbero interessare