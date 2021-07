Attualita 191

Gela, guasto alla condotta idrica: interrotta la distribuzione tra le vie Venezia e Butera

A provocare il guasto sarebbe stata l'Enel mentre venivano effettuati dei lavori lungo la condotta

Redazione

02 Luglio 2021 08:50

Caltaqua comunica che a causa di un guasto alla condotta idrica causato dalla società ENEL durante lavori effettuati con il metodo "no-dig", è stato necessario interrompere la distribuzione nella zona compresa tra la via Venezia e la via Butera. I tecnici sono a lavoro per risolvere il guasto. Inoltre Siciliacque comunica che a partire dalle 08.00 del 05/07/21 sarà interrotta la fornitura idrica ai comuni di Campofranco e Sutera per effettuare tre interventi di manutenzione lungo la diramazione dall’acquedotto Fanaco-Madonie Ovest dal Partitore Mulinella alla centrale di Campofranco. I lavori di riparazione avranno una durata di 10 ore circa e si prevede di ripristinare le normali forniture entro le ore 04:00 del 05/07/21.



Caltaqua comunica che a causa di un guasto alla condotta idrica causato dalla società ENEL durante lavori effettuati con il metodo "no-dig", è stato necessario interrompere la distribuzione nella zona compresa tra la via Venezia e la via Butera. I tecnici sono a lavoro per risolvere il guasto. Inoltre Siciliacque comunica che a partire dalle 08.00 del 05/07/21 sarà interrotta la fornitura idrica ai comuni di Campofranco e Sutera per effettuare tre interventi di manutenzione lungo la diramazione dall'acquedotto Fanaco-Madonie Ovest dal Partitore Mulinella alla centrale di Campofranco. I lavori di riparazione avranno una durata di 10 ore circa e si prevede di ripristinare le normali forniture entro le ore 04:00 del 05/07/21.

Ti potrebbero interessare