Gela, guasto alla condotta idrica: disagi a Scavone e Macchitella. Acqua distribuita con le autobotti

I tecnici di Caltaqua sono a lavoro per riparare il guasto. Nel frattempo è stata individuata un'altra perdita in via Venezia

Redazione

07 Febbraio 2021 12:38

Nella giornata di ieri, a seguito di un’intensa attività di ricerca perdite in atto da diversi giorni, è stata individuata da Caltaqua a Gela, sotto il cavalcavia di via Venezia, la perdita idrica occulta che ha causato un abbassamento di pressione nella zona denominata “cantina sociale”. Sono in corso i lavori di riparazione da parte delle nostre squadre di tecnici. Inoltre, un’ulteriore rottura della rete, verificatasi in nottata, sta determinando una perdita idrica occulta che interessa le zone Scavone e Macchitella e, anche in questo caso, sta determinando un abbassamento di pressione. Sul posto sono presenti diverse squadre di operai a lavoro per l’individuazione della perdita. Caltaqua ha messo a disposizione dell'utenza il servizio di rifornimento idrico con autobotti e fornirà ogni utile aggiornamento sulla riparazione dei guasti e sulla regolare ripresa della distribuzione.

