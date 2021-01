Cronaca 821

Gela, anziana di 75 anni guarita dal Covid muore mesi dopo: il figlio non regge al dolore

La donna di 75 anni è morta per cause naturali. Un dolore difficile da sopportare per il figlio che è morto poco dopo

Redazione

03 Gennaio 2021 16:56

Muore l’anziana madre ed il figlio non regge al dolore e anche lui qualche ora dopo passa a miglior vita. Il funerale di una pensionata di Gela di 75 anni e del figlio di 54 sono stati celebrati oggi nella chiesa di San Giacomo.La pensionata ad aprile aveva contratto il Covid -19 ma era guarita. Le conseguenze del virus però sono state devastanti per lei. Sabato l’epilogo con il decesso.

Uno dei figli non ha retto alla scomparsa della madre ed è stato colpito da infarto.



