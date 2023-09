Politica 323

Gela, Greco nomina il nuovo assessore alla Sanità: Pizzardi è funzionario del Garibaldi di Catania

Il primo cittadino lo aveva già indicato quale esperto delle politiche sanitarie

Redazione

Il sindaco, Lucio Greco, con propria determina, ha nominato stamane il nuovo assessore comunale alla Sanità. È l’avvocato Antonio Davide Pizzardi, 48 anni, gelese, funzionario amministrativo dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale «Garibaldi» di Catania, attualmente in servizio all’assessorato regionale alla Salute. «Accetto con impegno e sono orgoglioso di poter dare il mio contributo nell’ambito delle deleghe che ho avuto assegnate dal sindaco» le prime parole dell’assessore, che si occuperà anche di Patrimonio comunale, Risorse umane e Affari legali.

«Completo la giunta con la nomina del dottor Pizzardi – commenta il sindaco – professionista di spessore che avevo già indicato come esperto di Politiche sanitarie». L’assessore Pizzardi ha già firmato per accettazione in presenza del segretario generale del Comune, Carolina Ferro. Hanno preso parte alla conferenza di presentazione la vicesindaca, Mariangela Faraci, gli assessori Salvatore Incardona, Ugo Costa e il presidente del consiglio comunale, Salvatore Sammito.



