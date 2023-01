Attualita 174

Gela, gli uffici dell'Inps il 30 gennaio resteranno chiusi

Si tratta di una chiusura per programmata interruzione di energia elettrica

Redazione

L’INPS di Caltanissetta comunica che, in data 30 gennaio 2023, l’Agenzia INPS di Via Palazzi a Gela (CL) resterà chiusa per una programmata interruzione di energia elettrica.



