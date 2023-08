Attualita 207

Gela, gli ex alunni della 5a C Elettrotecnici si ritrova a 42 anni dal diploma: qualcuno è gia nonno

Insieme a loro anche alcuni docenti. Un incontro indimenticabile tra aneddoti e brindisi a rima baciata

Redazione

17 Agosto 2023 18:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-gli-ex-alunni-della-5a-c-elettrotecnici-si-ritrova-a-42-anni-dal-diploma-qualcuno-e-gia-nonno Copia Link Condividi Notizia

A distanza di 42 anni dal diploma all’ITIS di Gela, gli ex compagni della Classe 5a C Elettrotecnici, su iniziativa di alcuni di essi che non hannno mai perso i contatti, lo scorso 8 Agosto si sono dati appuntamento per condividere e trascorrere una piacevole serata presso un noto locale del litorale gelese. L’incontro è stato caratterizzato da brindisi a rima baciata, aneddoti vari e scambio di esperienze personali. Tra di loro alcuni studenti già in pensione, qualcuno divenuto già nonno, la moglie di un ex studente lavoratore e le mogli di tutti gli altri studenti e docenti. Altri studenti che non hanno potuto partecipare per vari motivi, hanno comunque manifestato il loro compiacimento per l’iniziativa e il dispiacere di non essere presenti perché si trovano fuori dalla Sicilia per motivi di lavoro.

Altri incontri sono già avvenuti anche in altre località fuori dal territorio gelese, il primo nel 2010 a 29 anni dal diploma e l’ultimo lo scorso 28 Agosto 2022.

Ecco i nomi degli ex studenti e docenti della 5a C che si sono reincontrati: Corrado Barrera, Giovanni Enedino, Biagio Giardina, Gaetano Gravina, Ferdinando Guarrera, Giuseppe Guastella, Carmelo Mauro, Emanuele Occhipinti Mimmo Risico e Sara Rizza, vedova dell’ex studente lavoratore Carmelino Cataldi.

Docenti: Corrado Ferro e Vincenzo Calaciura.



A distanza di 42 anni dal diploma all'ITIS di Gela, gli ex compagni della Classe 5a C Elettrotecnici, su iniziativa di alcuni di essi che non hannno mai perso i contatti, lo scorso 8 Agosto si sono dati appuntamento per condividere e trascorrere una piacevole serata presso un noto locale del litorale gelese. L'incontro è stato caratterizzato da brindisi a rima baciata, aneddoti vari e scambio di esperienze personali. Tra di loro alcuni studenti già in pensione, qualcuno divenuto già nonno, la moglie di un ex studente lavoratore e le mogli di tutti gli altri studenti e docenti. Altri studenti che non hanno potuto partecipare per vari motivi, hanno comunque manifestato il loro compiacimento per l'iniziativa e il dispiacere di non essere presenti perché si trovano fuori dalla Sicilia per motivi di lavoro. Altri incontri sono già avvenuti anche in altre località fuori dal territorio gelese, il primo nel 2010 a 29 anni dal diploma e l'ultimo lo scorso 28 Agosto 2022.

Ecco i nomi degli ex studenti e docenti della 5a C che si sono reincontrati: Corrado Barrera, Giovanni Enedino, Biagio Giardina, Gaetano Gravina, Ferdinando Guarrera, Giuseppe Guastella, Carmelo Mauro, Emanuele Occhipinti Mimmo Risico e Sara Rizza, vedova dell'ex studente lavoratore Carmelino Cataldi.

Docenti: Corrado Ferro e Vincenzo Calaciura.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare