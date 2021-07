Gela, giovane di 38 anni muore dopo un tuffo in piscina

Gela, giovane di 38 anni muore dopo un tuffo in piscina

I sanitari hanno tentato per 45 minuti di rianimare il giovane ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Redazione

14 Luglio 2021 15:56

Un uomo di 38 anni è morto a Gela oggi pomeriggio dopo essersi tuffato nella piscina del ristorante Tanghera. A quanto pare il 38enne di origini rumene dopo aver bevuto una birra ha fatto un tuffo e non è più risalito. I presenti hanno tirato il giovane fuori dall'acqua e allertato i soccorsi. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. I sanitari hanno tentato per 45 minuti di rianimare il giovane ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il decesso, con tutta probabilità, sarebbe stato causato da un malore. L'uomo lascia moglie e figli.



