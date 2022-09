Gela, giovane arriva in ospedale ferito da un colpo d'arma da fuoco

Sull'episodio indaga la polizia. Il giovane è stato operato e non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo di 24 anni si è presentato questa mattina, intorno alle 5, al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela con una ferita d'arma da fuoco alla schiena. Il giovane, che è stato accompagnato dai familiari, dopo essere stato visitato è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno contattato la polizia che è giunta poco dopo. In corso indagni del commissariato di pubblica sicurezza.



