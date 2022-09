Attualita 227

Gela, giornata dell'orientamento: l'Università Kore di Enna investe sul territorio

Gli studenti hanno potuto dialogare con i docenti delle facoltà di Ingegneria ed Architettura

Redazione

Grande successo per la giornata dell’orientamento organizzata da Comune di Gela e Università Kore di Enna, ieri mattina allo Youth Center di Macchitella. Ottima la risposta dei ragazzi, molti dei quali sono venuti insieme alle proprie famiglie per condividere questo importante momento di scelta del percorso di studi universitario, e che hanno potuto dialogare e confrontarsi con i docenti delle facoltà di Ingegneria ed Architettura Gaetano Di Bella, Mauro De Marchis, Davide Tumino, Teresa Campisi, Valentina Lentini e Nicole Cilia. Con loro anche il Preside della facoltà di Ingegneria, Francesco Castelli, che ha voluto rimarcare come l’Università Kore intenda investire e scommettere sempre di più su Gela, rafforzando la già costante interlocuzione con il Sindaco Lucio Greco per dar vita a nuovi ed importanti progetti per i giovani e il territorio.

“Incontro e confronto sono state le parole chiave di questa intensa mattinata dedicata ai nostri ragazzi, che rappresentano un prezioso capitale umano nel quale credere fermamente e da sostenere. La missione di noi amministratori – ha dichiarato il Sindaco Greco - è quella di creare nuove opportunità per le giovani generazioni, che hanno le idee chiare e pretendono, legittimamente, che si guardi dalla loro parte con attenzione e si diano loro delle chances concrete. Anche e soprattutto per questo, è in corso con Kore, che ringrazio per la presenza ed il contributo di oggi, una preziosa collaborazione per altri progetti, come il polo tecnologico SI.N.AP.SI ( sistemi innovativi applicati per la Sicilia) recentemente finanziato con 10 milioni di euro. I giovani sono il nostro futuro, ed è nostro dovere creare spazi, varchi e percorsi lungo i quali possano muoversi liberamente, ma secondo una direzione ben precisa: formazione e cultura”.





© Riproduzione riservata

