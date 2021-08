Gela, furto di gasolio alle Mura Timoleontee provoca black out durante uno spettacolo

Un furto di gasolio, ad opera di qualche facinoroso che la notte precedente si era introdotto all'interno delle Mura Timoleontee. E' stata questa la causa dell'interruzione della corrente elettrica ieri sera durante lo spettacolo, inserito nel calendario degli eventi estivi, "Io sono Medea", a cura della Compagnia L'Illogica. A renderlo noto è l'assessore Cristian Malluzzo, che ha preso parte ai sopralluoghi avviati per verificare l'origine del problema che ha causato lo spegnimento del gruppo elettrogeno e una pausa di 15 minuti. La rappresentazione è poi ripresa normalmente, ma l'assessore vuole ringraziare e complimentarsi con i rappresentanti della compagnia per il modo in cui hanno saputo affrontare questa piccola emergenza. "In maniera egregia e professionale, - afferma Malluzzo - hanno portato avanti comunque lo spettacolo, grazie anche alla presenza di un pubblico che, con compostezza, ha pazientato fino alla ripresa ed è rimasto fino alla fine. Come amministrazione, l'impegno è a dare la possibilità alla compagnia di riprogrammare lo spettacolo, e comunicheremo la nuova data appena possibile. Inizialmente, si era pensato di replicare questa sera stessa, ma di comune accordo si è poi deciso di proseguire come da calendario. Ci auguriamo, naturalmente, che fatti simili non si ripetano più, né al parco né altrove".