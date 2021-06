Attualita 156

Gela, finanziato un progetto per completare il plesso Pirandello: fondi per 2 milioni e 700 mila euro

Il progetto prevede il recupero della struttura appartenente alla scuola Pirandello, parte della quale è già stata ristrutturata

Redazione

04 Giugno 2021 19:12

Ancora un decreto di finanziamento da parte della Regione nell'ambito di Agenda Urbana. Questa volta, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha deciso di sostenere l'azione 9.3.1 nell’ambito della Strategia di Sviluppo Sostenibile dell’AU Gela/Vittoria - Polo per i servizi integrativi per l’infanzia plesso Pirandello” del Comune di Gela. Ammontare del progetto: 2.700.000,00 euro. Il progetto si inserisce, più in generale, nel cosiddetto OT 9, vale a dire l’obiettivo tematico squisitamente sociale di Agenda Urbana, e prevede il recupero della struttura appartenente alla scuola Pirandello.

Il carattere dell’intervento è anche formativo, così come previsto dal bando e dall’Azione di riferimento, in quanto prevede anche, a livello sperimentale e innovativo, la creazione di diversi laboratori destinati a fasce di età differenti e pensati nell’ottica dell'innovazione e di una scuola al passo con i tempi. “Questo per il quale abbiamo ottenuto i fondi – commentano il Sindaco Lucio Greco e il vice Terenziano Di Stefano - è solo uno dei tanti per i quali abbiamo concluso le fasi che precedono il finanziamento, per molti altri restiamo in attesa di risposta. Se c’è un tema che, più degli altri, va trattato con rigore è proprio quello dei finanziamenti perché è mediante essi che si compone il puzzle delle priorità di una città e si avvia un processo di sviluppo economico per il territorio.

Lo avevamo detto qualche mese fa e i fatti non ci hanno smentiti: Agenda Urbana è un contenitore irrinunciabile di possibilità, e i tanti finanziamenti ottenuti fino ad oggi sono la dimostrazione che l'attenzione nel seguire gli iter è stata massima da parte di tutti. Una cosa che abbiamo sperimentato nell’ambito di Agenda Urbana, infatti, è proprio l'importanza del lavoro di squadra che, però, a nulla vale senza la minuziosa cura dei dettagli procedurali. Per questo, ringraziamo l’intera squadra: l’Autorità Urbana, arch. Tonino Collura, che mai si risparmia, lo staff di Agenda Urbana, il progettista e il Rup”.



Ancora un decreto di finanziamento da parte della Regione nell'ambito di Agenda Urbana. Questa volta, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha deciso di sostenere l'azione 9.3.1 nell'ambito della Strategia di Sviluppo Sostenibile dell'AU Gela/Vittoria - Polo per i servizi integrativi per l'infanzia plesso Pirandello" del Comune di Gela. Ammontare del progetto: 2.700.000,00 euro. Il progetto si inserisce, più in generale, nel cosiddetto OT 9, vale a dire l'obiettivo tematico squisitamente sociale di Agenda Urbana, e prevede il recupero della struttura appartenente alla scuola Pirandello. Il carattere dell'intervento è anche formativo, così come previsto dal bando e dall'Azione di riferimento, in quanto prevede anche, a livello sperimentale e innovativo, la creazione di diversi laboratori destinati a fasce di età differenti e pensati nell'ottica dell'innovazione e di una scuola al passo con i tempi. "Questo per il quale abbiamo ottenuto i fondi - commentano il Sindaco Lucio Greco e il vice Terenziano Di Stefano - è solo uno dei tanti per i quali abbiamo concluso le fasi che precedono il finanziamento, per molti altri restiamo in attesa di risposta. Se c'è un tema che, più degli altri, va trattato con rigore è proprio quello dei finanziamenti perché è mediante essi che si compone il puzzle delle priorità di una città e si avvia un processo di sviluppo economico per il territorio. Lo avevamo detto qualche mese fa e i fatti non ci hanno smentiti: Agenda Urbana è un contenitore irrinunciabile di possibilità, e i tanti finanziamenti ottenuti fino ad oggi sono la dimostrazione che l'attenzione nel seguire gli iter è stata massima da parte di tutti. Una cosa che abbiamo sperimentato nell'ambito di Agenda Urbana, infatti, è proprio l'importanza del lavoro di squadra che, però, a nulla vale senza la minuziosa cura dei dettagli procedurali. Per questo, ringraziamo l'intera squadra: l'Autorità Urbana, arch. Tonino Collura, che mai si risparmia, lo staff di Agenda Urbana, il progettista e il Rup".

Ti potrebbero interessare