Attualita

Gela, finanziato il centro di raccolta comunale per i rifiuti: verrà realizzato a Macchitella

Il progetto ammesso al finanziamento è risultato terzo in graduatoria su 40 istanze ammesse

Redazione

02 Gennaio 2021 17:08

Inizia molto bene l'anno nuovo a Gela, con una notizia che ripaga l'amministrazione comunale di tutto il lavoro svolto nell'ottobre 2019. Un vero tour de force, proprio a ridosso della scadenza per la presentazione del progetto del nuovo CCR e adesso, dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, arriva la pubblicazione delle 40 istanze ammesse e finanziabili in Sicilia e Gela figura addirittura al terzo posto in graduatoria. Si resta in attesa, pertanto, solo del decreto di finanziamento, che ammonta a ben 1.175.444,16 euro.Erano stati l'allora assessore all'ambiente Grazia Robilatte e il vicesindaco, Terenziano Di Stefano, a partecipare all'avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta ( PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 6) e il 25 ottobre 2019 erano stati firmati gli atti propedeutici alla presentazione del progetto, alla presenza del dirigente Orazio Marino e del Rup Valter Cosentino.

“Questa è la dimostrazione che, con l'impegno, la serietà e la competenza, i risultati arrivano. Abbiamo dovuto superare tanti ostacoli, - commenta l'assessore Terenziano Di Stefano - tecnici e burocratici, ma li abbiamo superati, sempre sicuri della validità del progetto che stavamo portando avanti e del risultato. Grazie a questi finanziamenti potremo, finalmente, mettere mano alla realizzazione del CCR di Macchitella e risolvere gli atavici problemi di conferimento, anche quello dei rifiuti ingombranti, i cui i tempi di ritiro sono inaccettabili. La nostra piattaforma locale, se non ci saranno ulteriori intoppi, potrebbe essere pronta entro l'estate del 2022. Un ringraziamento va a Grazia Robilatte, perchè il progetto porta la sua firma, ma credo che questo risultato sia fondamentale anche perchè dimostra che l'amministrazione comunale, nonostante le tante ristrettezze e i tanti problemi di quest'ultimo periodo, non ha mai perso di vista i veri obiettivi né ha abbassato la guardia su tutti i finanziamenti disponibili, e i risultati (vedi anche Agenda Urbana) cominciano ad arrivare. Abbiamo sempre lavorato per presentare progetti seri, ben fatti e completi, realmente finanziabili, perchè se partecipiamo ad un bando non è per provare, ma per vincere”.



