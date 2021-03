Attualita 182

Gela, finanziati due progetti: serviranno a realizzare un centro per anziani e un polo di servizi per l'infanzia

I progetti rientrano nell'ambito del programma Agenda Urbana. Ammontano complessivamente a 3 milioni e 500 mila euro

02 Marzo 2021 12:34

La Regione ha inviato una comunicazione, con provvedimento apposito, per rendere noto che il Comune di Gela è stato ammesso al finanziamento, e che quindi seguiranno i relativi decreti, per altri due progetti.

Il primo vedrà la realizzazione di un polo per servizi integrativi per l’infanzia, e l'importo è di euro 2.700.000; il secondo, invece, per l’ammontare di euro 860.000, avrà come fine la rifunzionalizzazione dell’immobile di Via G. Siragusa per la realizzazione di un centro per anziani. Due progetti quindi, dalla matrice squisitamente sociale e a misura d’uomo, che si inseriscono nell’ambito dell’obiettivo tematico 9 di Agenda Urbana che ha come fine proprio l’inclusione sociale e che, negli ultimi mesi, hanno visto l’impegno dell’Autorità Urbana Arch. Tonino Collura, dello staff di Agenda Urbana, dei Rup e dei progettisti.

“Quando il tema è “Agenda Urbana”, - commenta il vicesindaco Terenziano Di Stefano - provo sempre un certo orgoglio nel rendermi conto di come il lavoro di squadra dia sempre buoni frutti se condotto in modo rigoroso, serio e certosino. L'amministrazione della quale faccio parte sin da subito ha creduto in questo strumento straordinario. Avevamo detto che nessuna delle opportunità per il territorio sarebbe stata persa e che nessuno sforzo né alcun impegno sarebbero stati vani; oggi, a fronte degli altri decreti di finanziamento già emessi e degli altri che arriveranno nei prossimi mesi, con orgoglio dico che ciò che avevamo promesso è esattamente ciò che oggi si sta concretizzando”.

“Squadra che vince non si cambia, - aggiunge il Sindaco Lucio Greco - e la squadra che sta dietro ad Agenda Urbana sin dai suoi primi passi ha dimostrato di saper fare bene il proprio lavoro, di saper intercettare finanziamenti e di saper presentare progetti validi, completi e realmente finanziabili. In questo modo, senza attingere alle casse comunali, si può cambiare la città, rendendola più moderna e funzionale, più umana e vivibile. I progetti per i quali la Regione ci ha appena comunicato il finanziamento sono destinati ai bambini e agli anziani, due fette particolari della popolazione per le quali mai l'attenzione deve venir meno. Sarà bello consegnar loro queste due strutture: spazi innovativi e confortevoli per tutte le loro esigenze”.



