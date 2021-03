Attualita 248

Gela, finanziamenti in arrivo per ripristinare la via Borsellino: ammontano a 4 milioni di euro

Si tratta di finanziamenti che rientrano nell'ambito di "Agenda Urbana". Una notizia molto attesa al Comune di Gela

Redazione

10 Marzo 2021 20:47

Ancora due importanti finanziamenti per l'amministrazione Greco, nell'ambito di Agenda Urbana. La comunicazione della Regione è arrivata poche ore fa. Il primo ha ad oggetto il consolidamento delle terre armate dell’area posta tra la Via Borsellino e il Lungomare, ed è pari ad euro 1.100.000,00; il secondo permetterà il consolidamento dell’area a monte di Via Borsellino, ed è pari ad euro 2.900.000,00. Per un totale, quindi, di 4 milioni di euro. In questo modo si riuscirà, concretamente, a mettere in sicurezza i territori più esposti al rischio idrogeologico e all'erosione costiera, e uno di questi è certamente quello nel quale insiste il costone della Via Borsellino.

“Se il concetto di finanziamento equivale a opportunità per questo territorio, - commenta un soddisfatto vicesindaco, Terenziano Di Stefano - allora mai come in questo caso al termine finanziamento va accostato quello di sicurezza. L'ammissione al finanziamento comunicataci oggi rappresenta una vera e propria messa in sicurezza della zona interessata, e per questo ben si comprenderà il mio legittimo orgoglio nel rendermi conto dell'importanza di questo ennesimo traguardo raggiunto insieme al team di Agenda Urbana. Non posso non ringraziare chi, ognuno nel proprio ambito, ha reso possibile tutto ció: il responsabile dell’Autorità Urbana, arch. Tonino Collura, il gruppo di lavoro, i rup e i progettisti. Nei prossimi mesi, come già detto a seguito delle altre ammissioni ai finanziamenti, lavoreremo alle gare consci di non doverci rilassare e di dover continuare a seguire con rigore tutti i progetti e processi, fino all’effettivo inizio dei lavori”.

Prima l'efficientamento energetico e l'illuminazione, - aggiunge il Sindaco Lucio Greco - poi la realizzazione di due importanti strutture destinate a bambini ed anziani e la pista ciclabile del lungomare, adesso la messa in sicurezza di un'area della città a rischio di erosione e crolli. Grazie ad Agenda Urbana stiamo ricevendo dalla Regione una pioggia di finanziamenti, a dimostrazione di come questa squadra si sia sempre cimentata in progetti seri, validi, presentati non per partecipare ma per vincere. Coerentemente con quanto abbiamo sempre detto, il nostro obiettivo è cambiare radicalmente il volto della città attingendo il meno possibile alle casse comunali, e stiamo mantenendo la parola data. Complimenti a tutto lo staff e attendiamo ora, come sempre, i decreti”.



Ancora due importanti finanziamenti per l'amministrazione Greco, nell'ambito di Agenda Urbana. La comunicazione della Regione è arrivata poche ore fa. Il primo ha ad oggetto il consolidamento delle terre armate dell'area posta tra la Via Borsellino e il Lungomare, ed è pari ad euro 1.100.000,00; il secondo permetterà il consolidamento dell'area a monte di Via Borsellino, ed è pari ad euro 2.900.000,00. Per un totale, quindi, di 4 milioni di euro. In questo modo si riuscirà, concretamente, a mettere in sicurezza i territori più esposti al rischio idrogeologico e all'erosione costiera, e uno di questi è certamente quello nel quale insiste il costone della Via Borsellino. "Se il concetto di finanziamento equivale a opportunità per questo territorio, - commenta un soddisfatto vicesindaco, Terenziano Di Stefano - allora mai come in questo caso al termine finanziamento va accostato quello di sicurezza. L'ammissione al finanziamento comunicataci oggi rappresenta una vera e propria messa in sicurezza della zona interessata, e per questo ben si comprenderà il mio legittimo orgoglio nel rendermi conto dell'importanza di questo ennesimo traguardo raggiunto insieme al team di Agenda Urbana. Non posso non ringraziare chi, ognuno nel proprio ambito, ha reso possibile tutto ció: il responsabile dell'Autorità Urbana, arch. Tonino Collura, il gruppo di lavoro, i rup e i progettisti. Nei prossimi mesi, come già detto a seguito delle altre ammissioni ai finanziamenti, lavoreremo alle gare consci di non doverci rilassare e di dover continuare a seguire con rigore tutti i progetti e processi, fino all'effettivo inizio dei lavori". Prima l'efficientamento energetico e l'illuminazione, - aggiunge il Sindaco Lucio Greco - poi la realizzazione di due importanti strutture destinate a bambini ed anziani e la pista ciclabile del lungomare, adesso la messa in sicurezza di un'area della città a rischio di erosione e crolli. Grazie ad Agenda Urbana stiamo ricevendo dalla Regione una pioggia di finanziamenti, a dimostrazione di come questa squadra si sia sempre cimentata in progetti seri, validi, presentati non per partecipare ma per vincere. Coerentemente con quanto abbiamo sempre detto, il nostro obiettivo è cambiare radicalmente il volto della città attingendo il meno possibile alle casse comunali, e stiamo mantenendo la parola data. Complimenti a tutto lo staff e attendiamo ora, come sempre, i decreti".

Ti potrebbero interessare