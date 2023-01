Cronaca 1182

Gela, ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba trentenne si presenta in pronto soccorso

Sono in corso indagini della polizia per capire cosa è accaduto

Redazione

Ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco un trentenne si è presentato questa notte al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'uomo non avrebbe fornito spiegazioni su come è stato raggiunto dal proiettile. Sull'episodio indagano i poliziotti del commissariato di Gela. Il trentenne non sarebbe in pericolo di vita.



