Cronaca 487

Gela, ferito con diversi colpi d'arma da fuoco: i carabinieri cercano l'autore del tentato omicidio

I carabinieri avrebbero sottoposto ad accertamenti un pluripregiudicato per reati di mafia

Rita Cinardi

22 Giugno 2022 10:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-ferito-con-diversi-colpi-darma-da-fuoco-i-carabinieri-cercano-lautore-del-tentato-omicidio Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 40 anni di Gela è stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco ma non è in pericolo di vita. E' successo lunedì sera nel quartiere Scavone, nelle vicinanze di via Rio de Janeiro, dove il ferito, Fabio Argenti, vive con la sua famiglia. Ricoverato all'ospedale "Vittorio Emanuele" è stato sottoposto ad intervento chirurgico. I carabinieri avrebbero sottoposto ad accertamenti un pluripregiudicato per reati di mafia ma al momento non sarebbe stata applicata alcuna misura cautelare. Argenti ha anche lui dei precedenti penali e dopo un lungo periodo di detenzione aveva intrapreso un periodo di recupero e ricominciato a lavorare.



Un uomo di 40 anni di Gela è stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco ma non è in pericolo di vita. E' successo lunedì sera nel quartiere Scavone, nelle vicinanze di via Rio de Janeiro, dove il ferito, Fabio Argenti, vive con la sua famiglia. Ricoverato all'ospedale "Vittorio Emanuele" è stato sottoposto ad intervento chirurgico. I carabinieri avrebbero sottoposto ad accertamenti un pluripregiudicato per reati di mafia ma al momento non sarebbe stata applicata alcuna misura cautelare. Argenti ha anche lui dei precedenti penali e dopo un lungo periodo di detenzione aveva intrapreso un periodo di recupero e ricominciato a lavorare.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare