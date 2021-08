Attualita 334

Gela esclusa dai fondi destinati a chi è stato penalizzato dal Covid, l'ira del sindaco e dell'assessore

Il sindaco Lucio Greco e l'assessore al Bilancio Danilo Giordano sono convinti che vi sia stato un errore

Redazione

18 Agosto 2021 12:39

“Dev’esserci stato un refuso o un errore, non possono esserci altre spiegazioni. Il nostro Comune ha presentato nei tempi (26 febbraio 2021) tutta la documentazione necessaria per accedere alle somme del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Ci siamo già messi in contatto con la Regione e attendiamo un dietrofront sull’esclusione”.

A parlare sono il Sindaco Lucio Greco e l’assessore al Bilancio Danilo Giordano, che si sono immediatamente attivati dopo aver ricevuto la comunicazione che annovera Gela tra gli Enti siciliani che non beneficeranno dei contribuiti ai cittadini e alle imprese che hanno risentito della crisi e delle restrizioni dovute al Covid. Somme che, stando ai calcoli dell’assessorato regionale alle autonomie locali, ammontano a 1.191.275,64 euro.

“Ci hanno detto che la nostra città è stata esclusa, insieme ad altri 21 Comuni nell’Isola, perché rea di non aver presentato il F.P per il 2020 e gli impegni per il 2021. Così assolutamente non è – aggiungono Greco e Giordano - e le pec inoltrate all’assessorato alle Autonomie Locali, come da regolamento, lo dimostrano. Il settore Bilancio ha presentato tutto nei tempi previsti, e attendiamo di vederci riconosciute queste somme. Stiamo facendo di tutto per cercare di ridare ossigeno alle realtà maggiormente penalizzate da questa devastante crisi sanitaria e sociale, e le nostre non sono solo parole. Dal punto di vista formale e sostanziale, abbiamo adempiuto a quanto previsto dalla nota del 31/12/2020 e lo possiamo dimostrare carte alla mano”.



"Dev'esserci stato un refuso o un errore, non possono esserci altre spiegazioni. Il nostro Comune ha presentato nei tempi (26 febbraio 2021) tutta la documentazione necessaria per accedere alle somme del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Ci siamo già messi in contatto con la Regione e attendiamo un dietrofront sull'esclusione".

A parlare sono il Sindaco Lucio Greco e l'assessore al Bilancio Danilo Giordano, che si sono immediatamente attivati dopo aver ricevuto la comunicazione che annovera Gela tra gli Enti siciliani che non beneficeranno dei contribuiti ai cittadini e alle imprese che hanno risentito della crisi e delle restrizioni dovute al Covid. Somme che, stando ai calcoli dell'assessorato regionale alle autonomie locali, ammontano a 1.191.275,64 euro.

"Ci hanno detto che la nostra città è stata esclusa, insieme ad altri 21 Comuni nell'Isola, perché rea di non aver presentato il F.P per il 2020 e gli impegni per il 2021. Così assolutamente non è - aggiungono Greco e Giordano - e le pec inoltrate all'assessorato alle Autonomie Locali, come da regolamento, lo dimostrano. Il settore Bilancio ha presentato tutto nei tempi previsti, e attendiamo di vederci riconosciute queste somme. Stiamo facendo di tutto per cercare di ridare ossigeno alle realtà maggiormente penalizzate da questa devastante crisi sanitaria e sociale, e le nostre non sono solo parole. Dal punto di vista formale e sostanziale, abbiamo adempiuto a quanto previsto dalla nota del 31/12/2020 e lo possiamo dimostrare carte alla mano".

Ti potrebbero interessare