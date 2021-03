Cronaca 982

Gela, esce di strada con l'auto e si schianta contro un traliccio: 50enne muore sul colpo

Sul posto è stata inviata un'ambulanza medicalizzata del 118 ma per l'uomo non c'era nulla da fare

Rita Cinardi

09 Marzo 2021 14:56

Incidente mortale lungo la Sp83 a Gela. Vittima un gelese di 50 anni, Giuseppe Gibella, deceduto sul colpo. L'uomo era a bordo della sua Mercedes e stava percorrendo la cosiddetta "strada del Castelluccio" quando, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un traliccio. Non si esclude che il 50enne sia stato colpito da un malore. Sul posto è stata inviata un'ambulanza medicalizzata del 118. Da Caltanissetta è stato inviato anche l'elisoccorso che è stato poi revocato visto che i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



Incidente mortale lungo la Sp83 a Gela. Vittima un gelese di 50 anni, Giuseppe Gibella, deceduto sul colpo. L'uomo era a bordo della sua Mercedes e stava percorrendo la cosiddetta "strada del Castelluccio" quando, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un traliccio. Non si esclude che il 50enne sia stato colpito da un malore. Sul posto è stata inviata un'ambulanza medicalizzata del 118. Da Caltanissetta è stato inviato anche l'elisoccorso che è stato poi revocato visto che i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare