Cronaca 133

Gela, ennesimo guasto alla condotta di Spinasanta: disagi in alcune zone della città

Erogazione idrica sospesa a Cantina sociale, Catania Casciano e zona Carabinieri

Redazione

20 Luglio 2022 09:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-ennesimo-guasto-alla-condotta-di-spinasanta-disagi-in-alcune-zone-della-citta Copia Link Condividi Notizia

A causa di un guasto alla condotta della zona Spinasanta bassa, nel comune di Gela, Caltaqua, non ha potuto effettuare oggi la prevista distribuzione nelle aree Cantina sociale, Catania Casciano, zona Carabinieri.I tecnici di Caltaqua sono già al lavoro per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile. La distribuzione, anche nelle zone interessate dal guasto odierno, resta garantita per venerdì 22, così come da programma.



A causa di un guasto alla condotta della zona Spinasanta bassa, nel comune di Gela, Caltaqua, non ha potuto effettuare oggi la prevista distribuzione nelle aree Cantina sociale, Catania Casciano, zona Carabinieri.I tecnici di Caltaqua sono già al lavoro per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile. La distribuzione, anche nelle zone interessate dal guasto odierno, resta garantita per venerdì 22, così come da programma.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare