Cronaca 1553

Gela, è morta Giovanna Palazzolo: un'intera comunità piange l'ex dirigente scolastica

Giovanna Palazzolo da qualche anno era in pensione ma aveva dedicato la sua vita alla scuola e alla sua famiglia

Redazione

15 Agosto 2021 10:30

Un grave lutto ha colpito Gela. E' morta Giovanna Palazzolo, ex dirigente scolastica dell'istitituto Comprensivo San Francesco. Giovanna aveva dedicato molti anni della sua vita proprio alla scuola ed era un'apprezzata dirigente scolastica, proprio per le sue battaglie, le sue competenze professionali e la passione che ci metteva nelle cose. Era sempre gentile e disponibile con tutti. Era molto legata alla scuola ma anche alla sua famiglia, al marito Paolo, alle figlie e alle sue nipoti. Da qualche anno aveva lasciato la scuola ed era in pensione. In tanti sui social, non appena hanno appreso la terribile notizia che ha colpito l'intera città, hanno iniziato a manifestare tutto il loro dolore alla famiglia di Giovanna.

"Non avrei mai voluto leggere questa triste notizia. Un dispiacere immenso", scrive Angela. "Siamo addolorati", afferma Giovanni. "Giovanna ,amica di una vita, la notizia del tuo addio mi trafigge come una spada nel cuore. Non posso credere che il tuo sorriso si sia spento, che tu ci abbia lasciati, che non potrai più godere dell'amore del tuo amato Paolo, delle tue figlie Francesca e Annachiara e della tua adorata nipotina Anita. La tua perdita mi lascia sconvolta e senza parole.. Ti ho stimata e, soprattutto, ti ho voluto tanto bene . Che la terra ti sia lieve, amica mia", scrive su Facebook Anita.



Un grave lutto ha colpito Gela. E' morta Giovanna Palazzolo, ex dirigente scolastica dell'istitituto Comprensivo San Francesco. Giovanna aveva dedicato molti anni della sua vita proprio alla scuola ed era un'apprezzata dirigente scolastica, proprio per le sue battaglie, le sue competenze professionali e la passione che ci metteva nelle cose. Era sempre gentile e disponibile con tutti. Era molto legata alla scuola ma anche alla sua famiglia, al marito Paolo, alle figlie e alle sue nipoti. Da qualche anno aveva lasciato la scuola ed era in pensione. In tanti sui social, non appena hanno appreso la terribile notizia che ha colpito l'intera città, hanno iniziato a manifestare tutto il loro dolore alla famiglia di Giovanna. "Non avrei mai voluto leggere questa triste notizia. Un dispiacere immenso", scrive Angela. "Siamo addolorati", afferma Giovanni. "Giovanna ,amica di una vita, la notizia del tuo addio mi trafigge come una spada nel cuore. Non posso credere che il tuo sorriso si sia spento, che tu ci abbia lasciati, che non potrai più godere dell'amore del tuo amato Paolo, delle tue figlie Francesca e Annachiara e della tua adorata nipotina Anita. La tua perdita mi lascia sconvolta e senza parole.. Ti ho stimata e, soprattutto, ti ho voluto tanto bene . Che la terra ti sia lieve, amica mia", scrive su Facebook Anita.

Ti potrebbero interessare