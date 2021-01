Cronaca 441

Gela, due sacerdoti positivi ma ieri hanno celebrato messa. Un paio di casi anche nella caserma della Finanza

I due sacerdoti avrebbero scoperto di essere positivi per puro caso. Tamponi a tappeto anche presso la caserma delle fiamme gialle

20 Gennaio 2021 16:55

Due parroci di Gela sono risultati positivi al tampone ed ora sono in quarantena domiciliare. I due sacerdoti hanno scoperto, quasi per caso, di essere positivi al Covid-19 ma fino al pomeriggio di martedi’ hanno partecipato alle celebrazioni in due differenti parrocchie. Nel frattempo, dopo un paio di casi che si sono registrati presso la Guardia di Finanza di Gela, sono stati estesi i tamponi rapidi e molecolari a tutti i militari per arginare – sul nascere – un focolaio in caserma.

