Gela, dopo l'attentato incendiario il sindaco Greco sollecita la videosorveglianza

Per il primo cittadino "non è più rinviabile l'attivazione delle telecamere in città"

“Quanto accaduto la scorsa notte in via Goya è inaccettabile. Non è più rinviabile l’attivazione della videosorveglianza in città”. Lo dice il Sindaco Lucio Greco, che ha espresso tutto il suo disappunto per quanto accaduto la scorsa notte nel rione Cantina Sociale, dove sei auto sono andate distrutte in un incendio di chiara origine dolosa. Il primo cittadino ha partecipato lunedì pomeriggio ad un incontro in Prefettura dove si è parlato proprio del progetto di videosorveglianza e come accelerare l’iter procedurale e l’ultimazione dei lavori del progetto in questione.

La vicenda Gela, in modo particolare, evidenzia l’importanza dei dispositivi di videosorveglianza che assumono una particolare valenza ai fini del potenziamento della prevenzione generale, in un percorso di “sicurezza integrata”, anche a supporto dell’attività della polizia giudiziaria. “Devono essere rafforzati i servizi “ad alto impatto” – ha concluso il Sindaco.



