Attualita 179

Gela, isole ecologiche dismesse ma c'è chi continua a gettare rifiuti in quelle zone

L’ufficio Ambiente del Comune lancia, quindi, un appello ai cittadini di Gela, affinché non depositino più i rifiuti in quell’area

Redazione

26 Ottobre 2021 16:18

A seguito della dismissione delle due isole ecologiche, si sta verificando uno spiacevole fenomeno. Molti cittadini, infatti, si recano nell’area in cui c’era l’isola di Spinasanta e depositano i loro rifiuti, anche se l’isola è stata smantellata e il servizio di raccolta non è più attivo. L’ufficio Ambiente del Comune lancia, quindi, un appello ai cittadini di Gela, affinché non depositino più i rifiuti in quell’area. Prossimamente si deciderà se ripristinare le isole ecologiche, ma attualmente si invitano i cittadini a conferire il proprio sacchetto davanti casa, la sera; di tornare, cioè, al porta a porta in base al calendario della raccolta differenziata.



A seguito della dismissione delle due isole ecologiche, si sta verificando uno spiacevole fenomeno. Molti cittadini, infatti, si recano nell'area in cui c'era l'isola di Spinasanta e depositano i loro rifiuti, anche se l'isola è stata smantellata e il servizio di raccolta non è più attivo. L'ufficio Ambiente del Comune lancia, quindi, un appello ai cittadini di Gela, affinché non depositino più i rifiuti in quell'area. Prossimamente si deciderà se ripristinare le isole ecologiche, ma attualmente si invitano i cittadini a conferire il proprio sacchetto davanti casa, la sera; di tornare, cioè, al porta a porta in base al calendario della raccolta differenziata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare