Attualita 185

Gela, discarica abusiva nel cuore del centro storico: area ripulita e ripristinata

Nella zona sono state installate delle telecamere di videosorveglianza

Redazione

10 Febbraio 2022 19:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-discarica-abusiva-nel-cuore-del-centro-storico-area-ripulita-e-ripristinata Copia Link Condividi Notizia

Amministrazione comunale e Tekra insieme per continuare, da un lato, la pulizia straordinaria del territorio, dall’altro la programmazione della pulizia ordinaria di tutta la città. I netturbini oggi hanno ripulito e riqualificato un luogo che, nelle ultime settimane, è stato più volte oggetto di pulizia, in pieno centro storico, in via Abela, dove ancora una volta è stata rimossa una discarica abusiva a cielo aperto. L’assessore all’ambiente, Cristian Malluzzo, si è personalmente recato sul posto per un sopralluogo e per coordinare le operazione di spazzamento e ripristino dell’area. Alla fine, anche qui sono state installate delle telecamere di videosorveglianza, per scongiurare che nuovamente, a breve, questa zona torni ad essere ricettacolo di rifiuti.

“Proseguiamo con la logica della tolleranza zero. Chi sporca – commenta l’assessore Malluzzo - viene individuato e multato, quando non anche denunciato. Mi fa piacere, però, che finalmente la stragrande maggioranza dei cittadini, oltre a pretendere pulizia e decoro e a lamentare, giustamente, il fatto che molta gente, anche dell’hinterland, vada lì a depositare la spazzatura, si stia ribellando a questo stato di cose e non sia più, in alcun modo, disposto a tollerarlo. Noi non possiamo avere occhi ovunque, è umanamente impossibile, ma se i nostri concittadini ci aiutano ad arginare questo deprecabile fenomeno, possiamo davvero, una volta per tutte, riuscire a debellarlo. Sento nascere e crescere questa voglia di riscatto, di ordine, di rispetto del territorio, della propria casa comune, e questa è la chiave di volta che in qualità di amministratori, abbiamo sempre auspicato. Noi continueremo a fare il nostro dovere, ma quei pochi incivili, gelesi e non, che ancora si ostinano a sporcare, sappiano che, alla fine, vinceremo noi. Vincerà la Gela onesta, rispettosa delle regole e innamorata della propria città”.



Amministrazione comunale e Tekra insieme per continuare, da un lato, la pulizia straordinaria del territorio, dall'altro la programmazione della pulizia ordinaria di tutta la città. I netturbini oggi hanno ripulito e riqualificato un luogo che, nelle ultime settimane, è stato più volte oggetto di pulizia, in pieno centro storico, in via Abela, dove ancora una volta è stata rimossa una discarica abusiva a cielo aperto. L'assessore all'ambiente, Cristian Malluzzo, si è personalmente recato sul posto per un sopralluogo e per coordinare le operazione di spazzamento e ripristino dell'area. Alla fine, anche qui sono state installate delle telecamere di videosorveglianza, per scongiurare che nuovamente, a breve, questa zona torni ad essere ricettacolo di rifiuti. "Proseguiamo con la logica della tolleranza zero. Chi sporca - commenta l'assessore Malluzzo - viene individuato e multato, quando non anche denunciato. Mi fa piacere, però, che finalmente la stragrande maggioranza dei cittadini, oltre a pretendere pulizia e decoro e a lamentare, giustamente, il fatto che molta gente, anche dell'hinterland, vada lì a depositare la spazzatura, si stia ribellando a questo stato di cose e non sia più, in alcun modo, disposto a tollerarlo. Noi non possiamo avere occhi ovunque, è umanamente impossibile, ma se i nostri concittadini ci aiutano ad arginare questo deprecabile fenomeno, possiamo davvero, una volta per tutte, riuscire a debellarlo. Sento nascere e crescere questa voglia di riscatto, di ordine, di rispetto del territorio, della propria casa comune, e questa è la chiave di volta che in qualità di amministratori, abbiamo sempre auspicato. Noi continueremo a fare il nostro dovere, ma quei pochi incivili, gelesi e non, che ancora si ostinano a sporcare, sappiano che, alla fine, vinceremo noi. Vincerà la Gela onesta, rispettosa delle regole e innamorata della propria città".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare