Attualita 169

Didattica innovativa e inclusiva: inaugurate all'istituto Sturzo di Gela due aule multisensoriali

Sarà possibile aiutare i minori con pluridisabilità e deficit importanti nel processo di apprendimento

Redazione

09 Giugno 2022 18:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-didattica-innovativa-e-inclusiva-inaugurate-allistituto-sturzo-due-aule-multisensoriali-per-una- Copia Link Condividi Notizia

Due nuove aule multisensoriali sono state inaugurate questa mattina all’Istituto Tecnico Commerciale Statale Luigi Sturzo e all’Istituto Alberghiero, alla presenza di docenti e dirigenti scolastici. In rappresentanza dell’amministrazione comunale c’erano il Sindaco Lucio Greco e l’assessore Nadia Gnoffo. Le Snoezelen Room sono ambienti didattici innovativi ed inclusivi che mettono al centro i ragazzi e il loro successo formativo, accogliendo le differenze e facendone un punto di forza. All’interno di questi ambienti realizzati con dispositivi che forniscono stimoli di tipo sensoriale (luci, colori, suoni, odori, vibrazioni, oscilla-zioni, ecc.) si aiutano, in particolare, i minori con pluridisabilità e deficit importanti, facilitando il loro apprendimento.

“Questi sono momenti di crescita importanti – ha dichiarato il Sindaco – e noi istituzioni politiche vogliamo essere al fianco di quelle scolastiche in questo percorso finalizzato alla buona formazione e alla buona scuola, che rappresenta un trampolino di lancio per le future generazioni. Vogliamo continuare a puntare su queste attività e sostenere sia la scuola che la famiglia, ossia le due agenzie educative per eccellenza. Le due aule multisensoriali inaugurate oggi sono la prova che la nostra scuola non è solo libri, studio e lezioni, ma possiede anche quel tratto di umanità improntato all’ascolto e alla comprensione, fondamentali per la formazione di quelle nuove coscienze che poi daranno vita ad una società civile sana. Unendo le forze pulite della città, siamo sicuri di sconfiggere quella parte minoritaria formata da persone, anche giovani, che ancora non hanno ben compreso l’importanza del rispetto delle leggi e delle regole che stanno alla base del vivere comune”.



Due nuove aule multisensoriali sono state inaugurate questa mattina all'Istituto Tecnico Commerciale Statale Luigi Sturzo e all'Istituto Alberghiero, alla presenza di docenti e dirigenti scolastici. In rappresentanza dell'amministrazione comunale c'erano il Sindaco Lucio Greco e l'assessore Nadia Gnoffo. Le Snoezelen Room sono ambienti didattici innovativi ed inclusivi che mettono al centro i ragazzi e il loro successo formativo, accogliendo le differenze e facendone un punto di forza. All'interno di questi ambienti realizzati con dispositivi che forniscono stimoli di tipo sensoriale (luci, colori, suoni, odori, vibrazioni, oscilla-zioni, ecc.) si aiutano, in particolare, i minori con pluridisabilità e deficit importanti, facilitando il loro apprendimento. "Questi sono momenti di crescita importanti - ha dichiarato il Sindaco - e noi istituzioni politiche vogliamo essere al fianco di quelle scolastiche in questo percorso finalizzato alla buona formazione e alla buona scuola, che rappresenta un trampolino di lancio per le future generazioni. Vogliamo continuare a puntare su queste attività e sostenere sia la scuola che la famiglia, ossia le due agenzie educative per eccellenza. Le due aule multisensoriali inaugurate oggi sono la prova che la nostra scuola non è solo libri, studio e lezioni, ma possiede anche quel tratto di umanità improntato all'ascolto e alla comprensione, fondamentali per la formazione di quelle nuove coscienze che poi daranno vita ad una società civile sana. Unendo le forze pulite della città, siamo sicuri di sconfiggere quella parte minoritaria formata da persone, anche giovani, che ancora non hanno ben compreso l'importanza del rispetto delle leggi e delle regole che stanno alla base del vivere comune".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare