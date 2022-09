Cronaca 126

Gela, detenzione di arma clandestina e ricettazione: 45enne condotto in carcere

L'uomo era già ai domiciliari ma dovrà scontare la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione

Redazione

30 Settembre 2022 09:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-detenzione-di-arma-clandestina-e-ricettazione-45enne-condotto-in-carcere Copia Link Condividi Notizia

Lascia i domiciliari per essere condotto in carcere il gelese D.A., 45 anni. L'uomo è accusato dei reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione per i quali è stato condannato alla pena di 1 anno, 6 mesi e 18 giorni di reclusione. Gli agenti del Commissariato di Gela hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal tribunale e ieri l'uomo è stato condotto in carcere.



Lascia i domiciliari per essere condotto in carcere il gelese D.A., 45 anni. L'uomo è accusato dei reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione per i quali è stato condannato alla pena di 1 anno, 6 mesi e 18 giorni di reclusione. Gli agenti del Commissariato di Gela hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal tribunale e ieri l'uomo è stato condotto in carcere.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare