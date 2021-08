Attualita 209

Gela, deblattizzazione dei quartieri: ecco il calendario e le zone interessate

Il settore Ambiente rende noto che si va dalla zona del museo a Corso Salvatore Aldisio, da via Crispi al lungomare

Redazione

16 Agosto 2021 15:47

Il Settore Ambiente e Decoro Urbano rende noto il settimanale della deblattizzazione in città, a cura della Fumigat SRL. Si comincia oggi da Corso Vittorio Emanuele (dal museo archeologico a via Matteotti) e poi Piazza Sant’Agostino, Piazza Umberto I, Piazza Martiri della Libertà, Corso Salvatore Aldisio (da via Matteotti a via Butera) e via Palazzi (da via Butera al tratto iniziale di via Licata). Domani, martedì 17 agosto, toccherà alla via Venezia (da SS 514 a via Licata) e al villaggio Aldisio. Mercoledì 18 agosto l’intervento riguarderà tutto il quartiere Macchitella. Giovedì 19 via Verga, via Crispi, via N. Paci, via N. Minardi e il lungomare, dal porto rifugio a Piazza Trento. Venerdì 20 agosto sarà la volta dei quartieri adiacenti il centro storico, vale a dire le aree di via Crispi fino al lungomare e della parte non trattata di Corso Aldisio fino alla via Ettore Romagnoli. Si comunica ai cittadini che, come nel caso della derattizzazione, non è necessario adottare alcuna precauzione specifica. I prodotti utilizzati, infatti, (come da direttiva del Ministero della Sanità) non sono affatto pericolosi o nocivi, né per le persone né per gli animali da affezione



