Gela: dai servizi sociali al carcere per maltrattamenti e stalking, 33enne arrestato dalla polizia

Per gli stessi reati sono state eseguite altre tre ordinanze applicative della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

La Polizia di Stato, nel periodo di agosto, ha intensificato i servizi di controllo del territorio nella città di Gela. In queste ultime settimane, i poliziotti del Commissariato hanno tratto in arresto, in esecuzione del decreto del Magistrato di Sorveglianza che ha sospeso in via provvisoria l'affidamento al servizio Sociale disponendo la conseguente carcerazione, un cittadino italiano di 33 anni reo di aver perpetrato maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti della ex compagna.

Per gli stessi reati sono state eseguite altre tre ordinanze applicative della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – di cui uno con braccialetto elettronico – emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone gravemente indiziate di aver commesso i reati nei confronti di ex mogli o compagne.

I provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria compendiano gli esiti di attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela, generata, per lo più, da interventi effettuati dagli agenti dell’ufficio controllo del territorio a seguito di richieste al numero unico di emergenza.



