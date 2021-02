Cronaca 381

Gela, Covid hotel in via Tevere. il sindaco: "Quella dell'Asp di Caltanissetta è una scelta infelice"

Anche il sindaco di Gela Lucio Greco condivide le preoccupazioni dei residenti dell'immobile sede già di diversi uffici

12 Febbraio 2021

“Condividiamo le preoccupazioni dei residenti dell'immobile di via Tevere individuato dall'ASP come Covid Hotel e che già dal 1 febbraio risulta essere in funzione e remunerato, sebbene non abbia ancora ospiti. Tramite un esposto, i cittadini ci chiedono chiarimenti sul perchè sia stata individuata proprio questa struttura, che non sembrerebbe avere i requisiti di un Covid Hotel, e possiamo garantire che ci siamo già attivati per andare fino in fondo alla questione”.Così il Sindaco Lucio Greco e l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo, che fanno proprie le perplessità dei condomini di via Tevere 153. Gli amministratori, nel corso di numerosi incontri con l'ASP, si sono soffermati più volte sull'esigenza di istituire un Covid Hotel in città. Tuttavia, l'amministrazione non è mai entrata nel merito della procedura di selezione, non avendo competenze al riguardo. Il fatto che la decisione sia ricaduta su un plesso abitato da intere famiglie, in una zona centrale e molto trafficata in cui insistono anche numerosi studi professionali ed attività commerciali, lascia interdetti non poco sia Greco che Gnoffo, i quali chiedono lumi sui criteri utilizzati dall'ASP per arrivare a tale decisione. “Nel loro esposto, – affermano – i condomini fanno risaltare come la struttura in questione non sia autonoma dal resto del palazzo e non abbia un proprio accesso. Per entrarvi, quindi, degenti e personale interessato dovrebbero parcheggiare le auto mediche sulla pubblica via e far ingresso dal portone principale, con tutti i rischi che ne potrebbero conseguire. Sappiamo bene che la decisione spetta all'ASP, ma riteniamo questa scelta assolutamente infelice e, per una questione di garbo istituzionale e leale collaborazione, l'azienda sanitaria avrebbe almeno dovuto consultarci per individuare le strutture più idonee e non metterci di fronte al fatto compiuto”.

Il Sindaco ha subito affrontato la questione stamattina nel corso di un incontro con assessori e dirigenti.



