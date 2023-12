Cronaca 242

Gela, controlli ad alto impatto. Due arrestati: camminavano armati per le vie della città

Anche 12 denunciati per violazione delle prescrizioni la sorveglianza speciale, porto di oggetti atti ad offendere e minaccia. Sequestrati anche 20 mila euro

Redazione

27 Dicembre 2023

Dopo le direttive impartite dal Prefetto di Caltanissetta, nell’ambito delle linee di indirizzo fornite dal Ministro dell’Interno con circolare le Forze di Polizia hanno eseguito nel territorio di Gela servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto impatto” per la sicurezza delle aree urbane contro il degrado urbanistico e sociale. I predetti servizi interforze, definiti con ordinanza del Questore e finalizzati a prevenire e reprimere azioni delittuose attraverso mirati e capillari controlli in talune aree del territorio, sono stati eseguiti con l'impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. Sono stati impiegati inoltre equipaggi di rinforzo della Polizia di Stato: del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Operative di Primo Intervento di Palermo, unità cinofile antiesplosivo della Questura di Catania e un elicottero del Reparto Volo di Reggio Calabria.

Nel corso dei controlli sono state tratte in arresto due persone per porto abusivo di armi in luogo pubblico, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, con contestuale sequestro di sostanza stupefacente e della somma in contanti di 20mila euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Le persone denunciate, a vario titolo, sono state 12 per violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale di P.S., porto di oggetti atti ad offendere, porto abusivo di armi, minaccia, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e altre violazioni.Nel complesso sono state controllate 231 persone, di cui 69 con pregiudizi di polizia, 140 autoveicoli e sono state elevate 21 contravvenzioni per violazione del Codice della Strada. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4, uno dei quali sanzionato per aver utilizzato personale privo di regolare contratto di lavoro. Sono stati, infine, eseguiti 20 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza, sorveglianza speciale e misure alternative alla detenzione, eseguite 24 perquisizioni e 9 sequestri.



