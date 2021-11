Cronaca 306

Gela, controlli per prevenire l'abusivismo commerciale: elevate diverse sanzioni

Eseguite sei perquisizioni, controllate 24 persone sottoposte a misure anticrimine, un dei quali denunciato.

Redazione

05 Novembre 2021 12:43

Mercoledì scorso a Gela pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, di seguito a disposizioni impartite dal Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, hanno eseguito controlli finalizzati al contrasto delle attività delinquenziali riguardanti la contraffazione, l’abusivismo commerciale, i reati predatori e i fenomeni criminosi in genere. Nel corso delle attività di polizia sono state identificate 124 persone, controllati 72 veicoli ed elevate 16 sanzioni per violazioni del codice della strada.

Sono state controllate 24 persone sottoposte a misure anticrimine (arrestati domiciliari e detenuti domiciliari), uno dei quali segnalato all’Autorità giudiziaria. L’attività di controllo ha riguardato anche dieci attività commerciali. Nei confronti di alcune di esse i poliziotti hanno elevato 6 sanzioni amministrative: per mancanza di green pass da parte del dipendente di una ditta (sanzione elevata a dipendente e titolare), per mancanza di licenza comunale per giochi leciti e per mancata esposizione del cartello degli orari d’esercizio. Altre due sanzioni amministrativa sono state comminate per ambulantato abusivo. Nel corso dei servizi è stata, inoltre, eseguita una perquisizione domiciliare e cinque perquisizioni sul posto, tutte con esito negativo.



