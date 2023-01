Cronaca 151

Gela, controlli dei carabinieri: un 38enne in giro con la bici con 88 chili di rame rubato, una donna trovata con un coltello e un cacciavite

Altre due persone di 44 e 51 anni hanno violato le prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari

Redazione

Nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, continuano senza sosta i controlli svolti dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, supportati da militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Mobile “Sicilia”, da alcune settimane a Gela per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio. Nel corso dei controlli sono stati verificati 183 automezzi, elevate 19 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione, identificate 215 persone. 14 le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 2 grammi di hashish, 3 di marijuana, 1 coltello.

In particolare sono stati deferiti all’A.G.:

- un 38enne per ricettazione, sorpreso a bordo della sua bicicletta, in possesso di 88 kg di cavi metallici in rame di provenienza illecita;

- una 41enne per porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere, controllata alla guida di un'autovettura senza alcun titolo di guida, in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm e di un cacciavite della lunghezza di 25 cm;

- un 44enne e un 51enne per violazione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari.

Nel medesimo contesto operativo sono state segnalate alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 5 soggetti che detenevano per uso personale hashish e marijuana.



