Cronaca 224

Gela, controllate 93 persone: effettuate 11 perquisizioni e sequestrati 40 grammi di hashish

I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri che hanno impegnato 64 militari e segnalato due persone

Redazione

15 Luglio 2021 09:12

A seguito di specifica riunione in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, sono stati effettuati dei servizi straordinari di controllo del territorio dai Carabinieri nel corso dei giorni 13 e 14 luglio nel territorio di Gela. Nel corso dei servizi, effettuati a seguito di una recrudescenza della delittuosità in quel territorio - sono stati impiegati in totale 64 militari del Reparto Territoriale di Gela, del Nucleo Investigativo di Caltanissetta e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”; - sono state controllate 93 persone e 51 mezzi, ed elevate nr. 6 contravvenzioni al codice della strada;- venivano effettuate 11 perquisizioni, nel corso delle quali venivano sequestrati 40 grammi di hashish. - venivano segnalate 2 persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale;



A seguito di specifica riunione in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, sono stati effettuati dei servizi straordinari di controllo del territorio dai Carabinieri nel corso dei giorni 13 e 14 luglio nel territorio di Gela. Nel corso dei servizi, effettuati a seguito di una recrudescenza della delittuosità in quel territorio - sono stati impiegati in totale 64 militari del Reparto Territoriale di Gela, del Nucleo Investigativo di Caltanissetta e dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sicilia"; - sono state controllate 93 persone e 51 mezzi, ed elevate nr. 6 contravvenzioni al codice della strada;- venivano effettuate 11 perquisizioni, nel corso delle quali venivano sequestrati 40 grammi di hashish. - venivano segnalate 2 persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale;

Ti potrebbero interessare