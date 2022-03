Attualita 211

Gela, contrada Nocera: cambiano i nomi di alcune vie del quartiere

Tutti i cittadini residenti in queste vie sono pregati di recarsi all’ufficio anagrafe del Comune

Redazione

Cambiano ufficialmente nome alcune vie del quartiere di contrada Nocera, dando seguito alla deliberazione della giunta municipale n.37 del 14 febbraio 2020 con la quale era stata approvata la proposta di intitolare nove strade che, fino ad oggi, sono state indicate da numeri. Nel 2020 erano già arrivati i pareri favorevoli della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, della Società Nissena di Storia Patria di Caltanissetta e del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Ora è arrivato anche il decreto di autorizzazione del Prefetto, l’unico tassello che mancava per ultimare l’iter e dare l’autorizzare di procedere al Comune.

Ecco quali sono le vie interessate dai provvedimenti: Ff 14 diventerà via Tenente Luigi Casciana; Ff 17 diventerà via prof. Nunzio Vicino; Ff 18 diventerà via prof. Nicolò Di Fede; Ff 19 diventerà via Scrittore Giuseppe Corrao; Ff 13 diventerà via Leonardo Speziale; Ff 2 diventerà via Bersagliere Giacomo Lisacchi; Ff 3 diventerà via Tenente Francesco Villari; Ff 4 diventerà via Tenente Francesco Caponetti e Ff 5 diventerà via Senatore Nino Occhipinti. Tutti i cittadini residenti in queste vie sono pregati di recarsi all’ufficio anagrafe del Comune per compilare, gratuitamente, il modello Istat del cambio di residenza.



