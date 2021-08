Cronaca 508

Gela, consigliera comunale positiva al Covid: tamponi a tutto il Consiglio

L’Asp per la giornata di domani ha già predisposto i tamponi per i partecipanti delle sedute consiliari

Redazione

06 Agosto 2021 20:13

Funzionari, giunta e consiglieri comunali di Gela rischiano l’isolamento domiciliare perchè hanno avuto contatti stretti con una consigliera comunale che nella giornata di giovedì è risultata positiva al Covid-19. La consigliera martedì e mercoledì ha partecipato in presenza ai lavori del consiglio comunale che hanno portato all’approvazione del bilancio e tutti gli atti propedeutici. L’Asp di Caltanissetta per la giornata di domani ha già predisposto i tamponi per i partecipanti delle sedute consiliari e si attendono i provvedimenti del contact tracing del dipartimento Prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale.(Agi)



