Gela, condotta idrica in tilt: rubinetti a secco per due giorni nel quartiere Scavone

Caltaqua comunica che a causa di un guasto alla condotta idrica, è stata interrotta l'erogazione dell'acqua

Redazione

23 Giugno 2021 11:03

Caltaqua comunica che oggi, a causa di un guasto lungo la rete, non è stato possibile effettuare la distribuzione nella zona Scavone, nel comune di Gela.I tecnici sono già a lavoro per la risoluzione della problematica. Il ripristino della distribuzione è previsto per venerdì 25.



