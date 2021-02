Attualita 206

Gela, concorso per l'assunzione di vigili urbani: eliminato per i candidati interni il limite d'età

E' quanto ha deliberato la giunta Greco. Di conseguenza, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione

Redazione

09 Febbraio 2021 18:54



Con una delibera di giunta immediatamente esecutiva, è stato modificato il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del personale del 18 dicembre 2020. La prima modifica apportata riguarda le selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato degli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.Nel bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale n. 2001 del 22 dicembre, infatti, era stato inserito il limite massimo di 40 anni per la partecipazione al concorso per 4 posti di specialista di vigilanza categoria D, ma questo limite ora è stato eliminato per i candidati interni per i quali è prevista la riserva.

La seconda modifica riguarda l'eliminazione, quale requisito di ammissione, del possesso della patente di guida di tipo B o superiore.

Di conseguenza, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tranne per il concorso a 3 posti di agente di Polizia Municipale e per la mobilità relativa a 3 posti sempre di agente di Polizia Municipale.





