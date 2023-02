Cronaca 272

Gela, con il volto travisato dalle maschere della Casa di Carta sfuggono alla polizia puntando un fucile: un arresto

I due erano riusciti a dileguarsi per le vie del centro storico disfacendosi del fucile a canne mozze: individuato e arrestato un 21enne

Redazione

20 Febbraio 2023 07:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-con-il-volto-travisato-dalle-maschere-della-casa-di-carta-sfuggono-alla-polizia-puntando-un-fucile-un-arresto Copia Link Condividi Notizia

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela, nel corso delle indagini preliminari, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 21enne per i reati di porto di arma clandestina con matricola abrasa, ricettazione della stessa e diversi furti aggravati. In ordine ai fatti contestati, nel novembre dello scorso anno, un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, notava due giovani con il volto travisato da una maschera identica a quella utilizzata dai personaggi di una nota serie tv, a bordo di un ciclomotore privo di targa, transitare nei pressi del centro storico di Gela.

I poliziotti intimavano l’alt polizia al conducente, il quale, anziché fermare il mezzo, accelerava l’andatura dandosi a precipitosa fuga. Nel frangente il passeggero estraeva un fucile a canne mozze e lo puntava contro gli agenti postisi all’inseguimento. Nel corso della fuga, sviluppatasi all’interno del centro urbano, uno dei due fuggiaschi si disfaceva dell’arma. Il ciclomotore riusciva a dileguarsi tra le vie del centro facendo perdere le proprie tracce. Al termine di articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, i poliziotti della sezione investigativa del Commissariato sono riusciti ad acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dell’arrestato e, dopo aver proceduto alla sua cattura, lo hanno tradotto al carcere di Gela a disposizione dell’Autorità giudiziaria. In seguito all’interrogatorio l’indagato è stato posto al regime degli arresti domiciliari.



I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela, nel corso delle indagini preliminari, hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 21enne per i reati di porto di arma clandestina con matricola abrasa, ricettazione della stessa e diversi furti aggravati. In ordine ai fatti contestati, nel novembre dello scorso anno, un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, notava due giovani con il volto travisato da una maschera identica a quella utilizzata dai personaggi di una nota serie tv, a bordo di un ciclomotore privo di targa, transitare nei pressi del centro storico di Gela. I poliziotti intimavano l'alt polizia al conducente, il quale, anziché fermare il mezzo, accelerava l'andatura dandosi a precipitosa fuga. Nel frangente il passeggero estraeva un fucile a canne mozze e lo puntava contro gli agenti postisi all'inseguimento. Nel corso della fuga, sviluppatasi all'interno del centro urbano, uno dei due fuggiaschi si disfaceva dell'arma. Il ciclomotore riusciva a dileguarsi tra le vie del centro facendo perdere le proprie tracce. Al termine di articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, i poliziotti della sezione investigativa del Commissariato sono riusciti ad acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dell'arrestato e, dopo aver proceduto alla sua cattura, lo hanno tradotto al carcere di Gela a disposizione dell'Autorità giudiziaria. In seguito all'interrogatorio l'indagato è stato posto al regime degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare