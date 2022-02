Attualita 116

Gela, commercianti in ginocchio: chiesta la modifica della Ztl lungo il corso principale

Le associazioni di categoria chiedono al sindaco di intervenire per incentivare i cittadini a tornare a fare acquisti

Redazione

Le associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani di Gela, hanno inviato una lettera al sindaco Lucio Greco, per chiedere la modifica temporanea della ZTL lungo il corso Vittorio Emanuele. "Certamente - si legge nella lettera - lei conosce la gravissima situazione di crisi che stanno affrontando tutte le attività commerciali, dovuta principalmente alla pandemia da Covid-19, i cittadini hanno risposto bene ai suoi appelli di distanziamento, di indossare la mascherina all’aperto, evitare di uscire se non in casi di necessità, le vaccinazioni sono notevolmente aumentate, toccando livelli record, tanto è vero che finalmente i contagi e i ricoveri si sono abbassati notevolmente.

Come se non bastasse, le basse temperature hanno notevolmente costretto i cittadini a restare a casa, il Corso Vittorio Emanuele nelle ore di attivazione della ZTL è praticamente vuoto, pochissimi sono i fruitori durante gli orari dell’attuale ZTL. Per i motivi sopra esposti, Le chiediamo di modificare l’attuale ZTL, con la sospensione infrasettimanale, esattamente dal lunedì al giovedì, limitatamente fino alla fine dello stato di emergenza, prevista per il 31 marzo". Alla richiesta è stata allegata una raccolta firme di tutti i commercianti del Centro Storico di Gela, ormai stanchi di tenere aperte le proprie attività non riuscendo a coprire neanche le spese dell’energia elettrica, anche quest’ultima ormai raddoppiata. La richiesta è stata inoltrata da Ascom Sicilia Gela, Confesercenti, Casartigiani e Confcommercio Ascom Gela rappresentate rispettivamente da Armando Grimaldi, Rocco Pardo, Antonio Ruvio e Rocco D’Arma



