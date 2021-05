Attualita 276

Gela, cittadini assediati dalla natura: i rami di un albero invadono una palazzina

I residenti dell'immobile più volte hanno chiesto al Comune di Gela di intervenire ma i vari solleciti sono stati inutili

Redazione

30 Maggio 2021 13:05

Cittadini assediati dalla natura. Finestre chiuse con i rami che rischiano di sfondarle. Vani i solleciti al Comune.Succede in via Caviaga, nel quartiere Macchitella a Gela dove la manutenzione del verde pubblico, da quando uno dei quartieri fiore all'occhiello della città, molti anni fa passò dall'Eni al Comune di Gela, non viene più garantita. Un quartiere nato con l'insediamento dello stabilimento petrolchimico, voluto da Enrico Mattei, per ospitare i dipendendi del sito industriale. Per anni è stato uno dei quartieri più curati e vivibili della città ma da alcuni anni a questa parte, versa nel degrado e nell'abbandono più assoluto. Adesso i risultati, dello stato di abbandono in cui versa il quartiere, sono sotto gli occhi di tutti.



Cittadini assediati dalla natura. Finestre chiuse con i rami che rischiano di sfondarle. Vani i solleciti al Comune.Succede in via Caviaga, nel quartiere Macchitella a Gela dove la manutenzione del verde pubblico, da quando uno dei quartieri fiore all'occhiello della città, molti anni fa passò dall'Eni al Comune di Gela, non viene più garantita. Un quartiere nato con l'insediamento dello stabilimento petrolchimico, voluto da Enrico Mattei, per ospitare i dipendendi del sito industriale. Per anni è stato uno dei quartieri più curati e vivibili della città ma da alcuni anni a questa parte, versa nel degrado e nell'abbandono più assoluto. Adesso i risultati, dello stato di abbandono in cui versa il quartiere, sono sotto gli occhi di tutti.

Ti potrebbero interessare