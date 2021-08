Attualita 110

Gela, chiusa la scuola Solito: ieri è crollata una porzione del tetto. Incerta l'apertura a settembre

Lo ha disposto il sindaco Lucio Greco a seguito del crollo di una porzione del solaio avvenuto ieri mattina e nelle more dell’adozione dei provvedimenti definitivi

Redazione

06 Agosto 2021 15:50

Il Sindaco Lucio Greco ha firmato questa mattina l’ordinanza contenente i provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la chiusura temporanea del plesso scolastico Enrico Solito, a seguito del crollo di una porzione del solaio avvenuto ieri mattina e nelle more dell’adozione dei provvedimenti definitivi. In questa fase, sarà consentito l’ingresso nell’istituto solo nell’area non interessata dal crollo e solo al personale scolastico, per comprovate necessità e con apposita autorizzazione del dirigente. Sarà poi il Settore Grandi Opere, al fine di adottare le misure definitive, a dover accertare le condizioni di sicurezza complessiva dell’edificio, attraverso il coinvolgimento dei progettisti che hanno redatto il progetto esecutivo di adeguamento dell’immobile.

I rilievi svolti ieri dall’ufficio tecnico comunale hanno evidenziato un precario stato di sicurezza che fa temere il verificarsi di ulteriori problemi strutturali o l’aggravarsi di quelli già esistenti. Pertanto, si agirà nell’immediato per prevenire ed eliminare pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Pericoli che potrebbero, principalmente, derivare dal rischio di cedimento di fondelli del solaio stesso. “In sinergia con i settori Lavori Pubblici e Istruzione,- afferma il Sindaco Lucio Greco - seguirò con la massima attenzione gli accertamenti già disposti per verificare staticità e sicurezza della scuola. Vogliamo capire se può essere possibile riaprire a breve, dopo essere intervenuti sulle parti ammalorate, oppure se è necessario disporre ulteriori verifiche e lavori. Al momento, non sappiamo se l’istituto potrà riaprire a settembre o se saremo chiamati a trovare una soluzione alternativa. Di certo, la sicurezza viene prima di tutto”.



