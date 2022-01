Cronaca 225

Gela, cerca di sottrarsi all'arresto e picchia i poliziotti che dovevano portarlo in carcere

E' accaduto ieri mattina quando i due agenti del commissariato si sono recati in casa dell'indagato

Rita Cinardi

Due poliziotti sono stati refertati all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela dopo che l'uomo che dovevano condurre in carcere si è scagliato contro di loro. E' accaduto ieri mattina quando i due agenti del commissariato si sono recati in casa dell'indagato per eseguire un ordine di esecuzione dell'autorità giudiziaria. L'uomo, infatti, era stato colpito da una misura di custodia cautelare in carcere. Alla vista dei poliziotti però ha cercato di sottrarsi all'arresto scagliandosi contro di loro. Dopo la colluttazione l'uomo è stato infine bloccato e condotto al carcere di Gela. I due poliziotti sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele e, dopo gli esami e le cure del caso, dimessi con qualche giorno di prognosi.



