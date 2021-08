Cronaca 299

Gela, cede una parte del tetto della scuola Solito: l'istituto verrà chiuso

Effettuato immediatamente un sopralluogo per accertare le cause e i danni provocati dal cedimento

Redazione

05 Agosto 2021 20:23

Un piccolo cedimento si è verificato questa mattina in una parte del tetto dell’istituto “Enrico Solito”. Il Sindaco Lucio Greco e l’assessore all’Istruzione, Cristian Malluzzo, appresa la notizia, si sono immediatamente recati sul posto per verificare le cause e i danni, e rendersi personalmente conto di cosa è successo e di come procedere. Per sicurezza, il sindaco sta per emettere una ordinanza di chiusura del plesso, in modo che le verifiche tecniche possano procedere speditamente e dire con chiarezza non solo le ragioni del crollo, ma anche quando sarà possibile rendere nuovamente aperta e fruibile tutta la struttura o parte della stessa. La scuola Enrico Solito, lo ricordiamo, è una di quelle interessate dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria voluti dall’amministrazione comunale la scorsa estate. L’attenzione, sia verso questa scuola che nei confronti di tutte le altre, resta massima.



