Gela. Carabiniere denuncia due avvocati per diffamazione ma il gip archivia: "Hanno esercitato il diritto di cronaca"

Per il giudice i legali Eleanna Parasiliti e Giuseppe Messina hanno detto cose vere e reso pubblica una notizia di rilievo sociale

Non c'è stata diffamazione ma esercizio del diritto di cronaca e dunque il procedimento va definitivamente archiviato. E' quanto ha stabilito il gip del tribunale di Gela Roberto Riggio rigettando l'opposizione di un carabiniere gelese che aveva denunciato due avvocati per diffamazione. I legali in questione, Eleanna Parasiliti e Giuseppe Messina, difesi dall'avvocato Giovanni Di Giovanni, erano stati denunciati per avere inviato una lettera ai giornalisti in cui rendevano nota non solo la vicenda in cui il militare è coinvolto - l'uomo infatti è tutt'ora imputato in Corte d'Assise per violenza sessuale nei confronti del proprio figlioletto minore - ma anche per lamentare i ritardi della Procura. La Procura aveva chiesto l'archiviazione del procedimento a carico dei due avvocati ma il carabiniere si era opposto sostenendo che i legali, così facendo, lo avevano reso riconoscibile. Secondo il militare, assistito dall'avvocato Salvatore Macrì, la diffusione di quelle notizie aveva avuto il preciso scopo di danneggiarlo. Di tutt'altro avviso il gip, secondo il quale l'invio della lettera ai giornali "appare più che altro un atto - si legge nell'ordinanza di archiviazione - diretto a rendere pubblica una notizia che avrebbe avuto una rilevanza sociale che finalizzato ad offendere la persona offesa" e ancora che "i fatti narrati negli articoli, e cioè quelli relativi all'esistenza di un procedimento penale a carico dell'opponente e relativo al ritardato ascolto di un minore 'presunta vittima di abusi sessuali' è vero".



