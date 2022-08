Attualita 149

Gela, cambio al vertice della Ghelas: a guidare la municipalizzata sarà Pietro Inferrera

Prende il posto di Francesco Trainito che ha ricoperto l'incarico per tre anni

Redazione

Il sindaco di Gela Lucio Greco ha scelto: a guidare la Ghelas sarà l’ing. Pietro Inferrera, tecnico altamente qualificato e di fiducia, il cui lavoro di esperto è già stato molto apprezzato dal Primo Cittadino nell’ambito della pianificazione strategica. All’assemblea di questa mattina ha preso parte anche l’ing. Francesco Trainito, che il Sindaco ha voluto ringraziare ancora una volta per il modo in cui, nei tre anni di gestione della municipalizzata, ha lavorato, in sinergia con l’amministrazione comunale, per arrivare all’obiettivo comune del risanamento dei conti.

“Nel rispetto dell’ordine del giorno, - afferma Greco – si è proceduto oggi alla nomina del nuovo amministratore delegato, nella persona dell’ing. Inferrera. Attendiamo ora che quest’ultimo formalizzi l’accettazione del nuovo incarico, in modo da poter continuare nell’azione di risanamento e rilancio della società. Per quanto riguarda il rinnovo del collegio sindacale, ho riconfermato temporaneamente quello in carica e ci siamo aggiornati a settembre. In questo lasso di tempo, lavoreremo per predisporre un avviso pubblico. Sin dal nostro insediamento, lungi dal vedere nella Ghelas un problema, abbiamo intuito che poteva essere una risorsa per la città, e che attraverso di essa avremmo potuto garantire tutta una serie di servizi fondamentali. Così è stato, ma trasformarla e liberarla dalle zavorre del passato non è stato semplice perché abbiamo trovato una situazione pessima. Abbiamo lavorato a lungo per salvaguardare i posti di lavoro, versare i contributi ai dipendenti, ripianare i debiti e renderla operativa e funzionale, e adesso è il momento di pensare, finalmente, al futuro. L’attenzione di questa amministrazione comunale è sempre stata massima nei confronti della Ghelas, e tale rimarrà”.



