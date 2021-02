Cronaca 361

Gela, perde il controllo della moto: 43enne trasferito a Caltanissetta. L'incidente nei pressi del cimitero Farello

Sul posto si è reso necessario l'intervento di un elisoccorso. La vittima avrebbe riportato ferite in diverse parti del corpo

Redazione

14 Febbraio 2021 11:20

Un motociclista di Gela di 43 anni (I.A. le sue iniziali) è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo. L’uomo era a bordo della sua moto da cross, quando per cause ancora in corso di accertamento, improvvisamente ha perso il controllo finendo a terra. L’incidente si è verificato nei pressi del cimitero Farello. Non appena giunto al Sant’Elia, il 43enne è stato intubato a causa dei gravi traumi riportati.

Un motociclista di Gela di 43 anni (I.A. le sue iniziali) è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo. L’uomo era a bordo della sua moto da cross, quando per cause ancora in corso di accertamento, improvvisamente ha perso il controllo finendo a terra. L’incidente si è verificato nei pressi del cimitero Farello. Non appena giunto al Sant’Elia, il 43enne è stato intubato a causa dei gravi traumi riportati.

Notte di fuoco a Gela, in fiamme cinque mezzi di un'azienda di autotrasporti e una macchina

News Successiva Droga per posta dalla Spagna: due arresti a San Cataldo e Gela. Avevano due pacchi pieni hashish e marijuana

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare