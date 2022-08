Politica 141

Gela, branco di cani aggredisce bagnanti in spiaggia, Mancuso (FI): "Chiederò l'intervento delle guardie zoofile"

Il deputato regionale di Forza Italia: "Adesso abbiamo una norma per contrastare il fenomeno"

"Quanto accaduto ieri a Gela è una situazione grave e allarmante. Mi addolora sapere che un bambino di 8 anni è stato azzannato in spiaggia da un branco di cani. Il problema del randagismo attanaglia da anni la Sicilia. Ecco perché all'Ars è stata istituita una commissione speciale per contrastare il fenomeno. Ecco perché coinvolgerò il Presidente della medesima affinché si attivino tutte le procedure per mettere subito a disposizione della comunità gelese le guardie zoofile. Serve un intervento tempestivo per la cattura dei randagi, i quali in branco diventano incontrollabili". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on Michele Mancuso.

"Dopo anni di incuria sull'argomento - conclude il Parlamentare - all'Ars abbiamo varato una legge, fortemente voluta da Forza Italia - che ne ha promosso la realizzazione per tramite del Presidente Miccichè - che pone ferrei paletti a contrasto del randagismo. Uno strumento in mano anche alle amministrazioni comunali, per arginare definitivamente le criticità legate al randagismo. Usiamolo".



